ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2009 yılında Texas’taki Fort Hood askeri üssünde düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişiyi öldüren ve 32 kişiyi yaralayan eski ordu psikiyatristi Nidal Malik Hasan’ın 3 Aralık’ta idam mangasıyla infaz edileceğini ve sürecin canlı olarak yayınlanacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "halka açık" düzenlenecek bu infazın caydırıcılık mesajı taşıdığını belirterek toplumun ağır suçların ciddi sonuçları olduğunu görmesi gerektiğini savundu.

Söz konusu karar, ABD ordusunda 65 yılı aşkın süredir uygulanacak ilk infaz olmasının yanı sıra, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana idam mangasıyla gerçekleştirilecek ilk infaz olma niteliğini taşıyor.

2026'DA 30 KİŞİ İDAM EDİLDİ

İnfazın canlı yayınlanacağı açıklaması, ülkede idam cezasının uygulanış biçimine yönelik hukuki ve etik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Tennessee’de idam mahkûmu Christa Pike’ın başarısız zehirli iğne girişiminden sağ kurtulması sonrası yöntem tartışmaları sürerken, hukuk uzmanları idam mangasının tıbbi olarak daha hızlı ve kesin bir yöntem olabileceğini, ancak bunun yayınlanmasının siyasi bir gösteriye dönüşebileceğini vurguluyor.

Yale Hukuk Fakültesinden Eugene R. Fidell gibi uzmanlar ise Hasan’ın sivil mahkemelere habeas corpus başvurusunda bulunarak infazı geciktirebileceğine dikkat çekiyor. Yılbaşından bu yana 30 kişinin idam edildiği ABD’de, yönetimin bu adımı askerî adalet ve kamuoyuna yönelik şeffaflık boyutlarıyla tartışılmaya devam ediyor.