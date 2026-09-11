Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir peşinde oldukları rekor cezalı firari bir çifte yönelik başarılı bir operasyona imza attı.

TOPLAM 297 YIL HAPİS VE MİLYONLUK CEZA

Ekipler, ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan hakkında 208 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayten S. (34) ile aynı suçtan 89 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eşi Asım S.’nin (47) yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemelerde, firari çiftin ayrıca ‘Karşılıksız çek düzenleme’ suçundan toplam 5 milyon 200 bin lira idari para cezasının da bulunduğu saptandı.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda firari karı kocanın Seyhan ilçesine bağlı Mekan Mahallesi’ndeki lüks bir villada saklandığı tespit edildi. Adresi çember altına alan ekipler, adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek Ayten S. ve Asım S.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü çift, geniş güvenlik önlemleri altında önce adliyeye, ardından cezalarını çekmek üzere cezaevine sevk edildi.