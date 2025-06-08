Ekranların çok izlenen yarışma programı MasterChef'te sergilediği sıra dışı tavırlar ile dikkat çeken Özdemir, yarışmadan diskalifiye edilmesinin ardından sarhoş şekilde açtığı canlı yayınlarda yapımcı Acun Ilıcalı ve yarışmacılara küfürler savurmuş, bu yayınlar esnasında evinde beslediği papağana işkence etmişti.



Ekiplerin müdahalesine rağmen işkence edilen papağan hayatını kaybederken, yapılan incelemelerde uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi suçlara karıştığı tespit edilen Özdemir, devam eden süreçte hakkındaki hükümlerin kesinleşmesiyle birlikte cezaevine gönderildi.

TAHLİYE OLDU, ERDOĞAN'I SEVMEYENLERE BEDDUA ETTİ



Kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen infaz düzenlemesinin Kurban Bayramı öncesinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmasının ardından yaklaşık 27 bin mahkuma tahliye yolu açıldı. Tahliye edilenlerden birinin de Murat Özdemir olduğu öğrenilirken, tartışmalı isim sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki çekti.



İnfaz düzenlemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Özdemir, “Allah tayyip’ten razı olsun. Allah, Tayyip’i sevmeyenlerin ömrünü Tayyip’e versin” ifadelerini kullandı.