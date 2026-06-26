Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Organize suç örgütlerine yönelik bugün eş zamanlı olarak 48 operasyon düzenlendiğini ve yüzlerce şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Gürlek konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu genelgemiz ile sokak çetelerine karşı ülke genelinde topyekûn, eş zamanlı ve tavizsiz bir mücadele başlattığımızı ilan etmiştik. Bu sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş; 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı.