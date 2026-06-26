Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Organize suç örgütlerine yönelik bugün eş zamanlı olarak 48 operasyon düzenlendiğini ve yüzlerce şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Gürlek konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu genelgemiz ile sokak çetelerine karşı ülke genelinde topyekûn, eş zamanlı ve tavizsiz bir mücadele başlattığımızı ilan etmiştik. Bu sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş; 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Gürlek'in açıklaması şöyle:
 

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız süratle harekete geçmiş; emniyet ve jandarma birimlerimizle koordinasyon içerisinde bu sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş; 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.

Bu kapsamda; 31 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, 24 ilde TCK 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapılmış, 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir.

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Ayrıca örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, 10 ilde 13 operasyon yapılmış, 130 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir.

Pazartesi günü 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğimiz “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu genelgemiz ile sokak çetelerine karşı ülke genelinde topyekûn, eş zamanlı ve tavizsiz bir mücadele başlattığımızı ilan etmiştik.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız süratle harekete geçmiş; emniyet ve jandarma birimlerimizle koordinasyon içerisinde bu sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş; 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.

Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Bu suç örgütlerini; yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerinden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurlarıyla hedef almaya devam edeceğiz.

Yayımlanan genelgenin gereğini büyük bir hızla yerine getiren, bu kapsamlı operasyonları güçlü bir uyumla koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Cumhuriyet savcılarımıza ve sahadaki kahraman emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."