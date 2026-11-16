İstanbul Anadolu Yakası’nda iş yeri ve araç kurşunlamanın da aralarında bulunduğu 15 ayrı suça karışan organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Örgüt elebaşı A.K.’nin Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yakalanmasına ilişkin film sahnelerini aratmayan detaylar ve güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tuzla, Pendik ve Maltepe başta olmak üzere Anadolu Yakası’ndaki birçok ilçede faaliyet gösteren suç örgütünü takibe aldı. Elebaşılığını A.K.’nin yaptığı belirlenen örgütün; iş yeri ve araç kurşunlama, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve silahlı tehdit suçlarından toplam 15 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından 13 Kasım Cuma günü belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ve bin 720 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BALKONDA SİGARA İÇERKEN POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Operasyonun perde arkasına ve örgüt elebaşı A.K.’nin yakalanma anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. A.K. ve beraberindekilerin izini süren İstanbul Organize polisi, şüphelilerin Kocaeli Gebze’de saklandığı bilgisine ulaştı. Bölgede araştırma yapan ekipler, bir sitenin balkonunda sigara içen kişilerin hareketlerinden şüphelendi. Uzaktan gördükleri kişinin aradıkları örgüt elebaşı A.K. olabileceğini değerlendiren polis, sitenin etrafını sararak otopark giriş ve çıkışlarında sıkı önlem aldı.

OTOPARKTA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KISKIVRAK YAKALANDILAR

Polisin adrese baskın düzenlemek üzere harekete geçtiğini fark eden A.K. ve yanındaki örgüt üyeleri, hızla sitenin kapalı otoparkına inerek araçlarla kaçmaya çalıştı. Ancak otopark çıkışında önlem alan polis ekipleriyle burun buruna gelen şüpheliler kaçamadan durduruldu. Örgüt elebaşı A.K. ve beraberindekilerin etkisiz hale getirilerek kelepçelendiği anlar sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.