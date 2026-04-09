Türkiye'nin en büyük suç örgütlerinden birine liderlik ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



T24'ten Asuman Aranca'nın yayınladığı belgelere göre, 2019 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yürüten Yüksel Kocaman'a, mafya lideri Ayhan Bora Kaplan tarafından BMW 3,20 model lüks otomobil hediye edildiği ortaya çıktı.



LÜKS OTOMOBİLİN PARASINI MAFYA LİDERİ ÖDEDİ



Ayhan Bora Kaplan davasında 'gizli tanık' olan Kaplan'ın sağ kolu Serdar Sertçelik, ifadesinde dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a BMW alındığını iddia etmişti.



Ayhan Bora Kaplan davasının 'M7' kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik



Sertçelik'in ifadesinin ardından savcılık iddiaların araştırılmasını talep ederken, talimat üzerine emniyet araştırma tutanağına Kocaman'ın sahibi olduğu lüks otomobil takıldı.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, Kaplan'ın asistanı Sevda S. tarafından 2 Ekim 2019 tarihinde “Yüksel Kocaman araç kaporası” ve “Yüksel Kocaman araç bedeli” adı altında Borusan Oto’ya 5 bin ve 338 bin 650 lira ödeme yapıldığı belgelendi.





BİR GÜN SONRA SAVCI ARACI ÜZERİNE ALDI



Emniyet ve MASAK ekipleri tarafından yapılan araştırmada, ödemeden yalnızca bir gün sonra 3 Ekim 2019 tarihinde Yüksel Kocaman'ın aracı kendi adına tescil ettirdiği ve ruhsatını aldığı ortaya çıktı.





Suç örgütü liderliği iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan





FİRMA SAHİBİ DE DOĞRULADI



Araştırma tutanağında, bu kapsamda beyanı alınan MAS Otomotiv’in sahibi Murat Arslan’ın ifadesi de yer almıştı. Aslan ifadesinde, “2020 yılında firması adına aldığı BMW 5.20 model araç için telefonla takas teklifi geldiğini, daha sonra ofise gelen 2 polisle yaptığı pazarlık sonucunda BMW 3.20 araç üzerine 150 bin lira fark ödenerek BMW 5.20 marka aracın Kocaman’a devri konusunda anlaştıklarını” anlatmıştı. Aracın satış işlemlerinin Kocaman’ın vekaletini verdiği koruması M.Ö tarafından yapıldığını kaydeden Arslan, bundan 7 ay sonra 2020 Kasım’da bu kez aynı koruma polisinin, 1 milyon 100 bin lira değerindeki Land Rover marka araç için BMW 5.20 aracın üzerine 210 bin lira ödenmesi karşılığında anlaştıklarını kaydetmişti. Arslan, aradaki fark olan 210 bin liranın Kocaman’ın eşi Ayça Kocaman tarafından gönderildiğini belirterek, buna ilişkin dekontu da sunmuştu.



Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman



ERDOĞAN'IN ESKİ DANIŞMANI TEPKİ GÖSTERDİ



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kirli yapılanmalarla parasal ilişkilerinin olduğu çoktan ortaya çıkmış olan bir kişinin hâlâ Yargıtay’da ‘Üye’ olarak görev yapmasına katlanılması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin içine düştüğü yargı krizinin bir göstergesidir!" ifadelerini kullanarak yaşananlara tepki gösterdi.



Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç












