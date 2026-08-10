Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibinin ardından haziran ayında ‘İkizler’ suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgütün liderlerinden Mehmet Yaşar ‘tefecilik’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ ve ‘yağma’ suçlarından tutuklandı. Soruşturmanın devamında aralarında Mehmet Yaşar’ın da bulunduğu 13 şüpheli de yakalanıp, tutuklandı. Soruşturma sürerken, örgütün lideri konumunda bulunan ve firari olarak aranan R.Y. de Muğla’nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Kadın arkadaşının yanında yakalanan R.Y.’nin Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğu belirtildi. R.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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