İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini yurt dışında firari olarak bulunan S.Ö.'nün yaptığı öne sürülen suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, örgüt üyesi olduğu belirlenen S.G.'nin 2024 yılında 3 farklı suç eylemine karıştığı tespit edildi. TIR'IN GİZLİ BÖLMESİNE SAKLANDI Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında S.G.'nin yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi. S.G., 8 Ağustos'ta Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak üzere olan bir TIR'da yakalandı. Gümrük muhafaza görevlilerinin yaptığı kontrollerde, S.G.'nin TIR'ın hazırlanmış gizli bölmesine saklandığı ve kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit etti. Gözaltına alınan S.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, S.G.'nin tırın gizli bölmesinde yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.