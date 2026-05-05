İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından dev bir suç örgütünü tasfiye etti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Başakşehir odağında yoğunlaşan soruşturma, suç dünyasındaki karanlık bağlantıları gün yüzüne çıkardı. Yapılan detaylı incelemelerde, örgütün liderliğini daha önce karıştığı suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan Ş.B.’nin üstlendiği ve kirli faaliyetlerini demir parmaklıklar ardındaki talimatlarıyla sürdürdüğü saptandı.

38 KİŞİNİN TUTUKLANMASINA RAĞMEN FAALİYETLERİNE DEVAM ETMİŞLER

Söz konusu suç ağının, bölgedeki esnafı baskı altına alarak korku iklimi oluşturduğu, uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin paylaşımı ve bölgesel rant kavgaları nedeniyle çok sayıda şiddet eylemine karıştığı tespit edildi. Örgüt lideri Ş.B.’nin; kurşunlama ve yaralama gibi kanlı eylemleri hem kendi üyelerine hem de para karşılığı tetikçilik yapan üçüncü şahıslara ihale ettiği belirlendi. Daha önceki operasyon dalgalarında aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 38 kişinin tutuklanmış olmasına rağmen, yapının faaliyetlerine devam etmesi üzerine bu sabah şafak vakti düğmeye basıldı.

İstanbul merkezli 5 ayrı ilde, helikopterlerin havadan destek verdiği eş zamanlı baskınlarda 63 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise adeta bir cephanelik ele geçirildi. Aramalarda 1 adet uzun namlulu tüfek, 3 adet otomatik tabanca, 13 adet ruhsatsız tabanca, 3,25 kilogram uyuşturucu madde ve bu silahlara ait çok sayıda fişek muhafaza altına alındı. Emniyet güçlerinin suç örgütlerine yönelik kararlı mücadelesinin kent genelinde sürdürüleceği bildirildi.