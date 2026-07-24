Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt yöneticileri ve üyelerinin kamu görevlileriyle irtibat halinde olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde; kamu görevlilerinin suç örgütü üyelerine suç kaydı, aranma ve yakalama kayıtları, kırmızı bülten bilgileri, araç sorgulamaları ile gümrük geçişlerine ilişkin gizli verileri aktardıkları belirlendi. Suç örgütleriyle menfaat ilişkisi içerisinde hareket ettiği değerlendirilen kamu görevlilerine yönelik adli işlem başlatıldı.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de 20 Temmuz günü eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 37'si yakalandı. Şüpheliler arasında 2 denetimli serbestlik memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15 gümrük muhafaza memuru, 10 polis memuru ve 2 avukatın yer aldığı bildirildi.

HESAPLARDA MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Dosyada yer alan MASAK ve banka kayıtları incelemesinde devasa para trafiği ortaya çıkarıldı. Rapora göre, şüpheli Serkan Cemal G.'nin kendi hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon 676 bin liralık işlem hacmi bulunduğu saptandı. Serkan Cemal G. ile İbrahim T. arasında 79 milyon 629 bin liralık para transferi yapıldığı, İbrahim T.'nin ise kendi hesapları arasında yaklaşık 193 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı kaydedildi.

UYUŞTURUCU YÜKLÜ TIR X-RAY'SİZ GEÇİRİLDİ

Soruşturma dosyasındaki kamera kayıtları, HTS incelemeleri ve yazışmalarda, uyuşturucu yüklü olduğu değerlendirilen bir TIR'ın İpsala Sınır Kapısı'ndaki X-Ray taramasına sokulmadan 3 numaralı perondan geçirildiği öne sürüldü. Şüpheli Serkan Cemal G. ifadesinde, 20 Aralık 2025 tarihindeki yazışmaların uyuşturucu yüklü TIR'ın İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişine ilişkin olduğunu beyan etti. Dosyada ayrıca geçişe dair mesajlaşmalar ile gümrük sahasında çekilen fotoğrafların yer aldığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 24'ü tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.