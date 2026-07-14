AKP, küçük yaşta suç işleyen çocuklara yönelik cezaların artırılmasını öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklife göre, 15-18 yaş arasındaki çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılan düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Usta, "Cezaların alt ve üst sınırını artırıyoruz, 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek" dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çocukların suça karışması, yalnızca ülkemizin değil, dünyanın birçok ülkesinin karşı karşıya bulunduğu çok boyutlu bir sorundur. Son yıllarda çocukların karıştığı ağır şiddet olaylarında yaşanan durumlar, suç işleme yaşının giderek düşmesi ve çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesi, mevcut sistemin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda teklifimizde, Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yapılan düzenlemelerle hapis cezalarının alt ve üst sınırları arttırılmaktadır.

ÇOCUKLARA DA MÜEBBET VERİLEBİLECEK

Ayrıca, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak; kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından, hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. Böylece 15-18 yaş arasındaki çocukların, yukarıda saydığım o şartlar yerine geldiği takdirde, yine hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda."