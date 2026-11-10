İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 46’sı tutuklu 436 kişinin yargılandığı davanın 106’ncı duruşmasına dün devam edildi. Gizli tanıklar “İlke” ve “Martı” duruşmaya yine katılmadı. Bu arada İlke isimli gizli tanık ifadelerini geri çektiğine dair dilekçe vermişti. Dünkü duruşma tanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam etti.

BASKI ALTINDAYIM

Silivri’de yeni inşa edilen dev salonda görülen duruşma, tanıkların dinlenmesiyle devam etti. Avukat Didem Kılıç, Tugay Düzgün ve Ali Kaan Yurt’un beyanları alındı.

Tanık olarak dinlenen Tugay Düzgün ve Ali Kan Yurt, Medya AŞ personeli itirafçı sanık Recep Taşçı’nın, iddianamenin hazırlandığı ilk dönemde kendilerini bir odada toplayarak, “Böyle bir ifadeyi vermek zorunda kaldığını, baskı altında bulunduğunu ve iki çocuğu olduğunu” söylediğini anlattı.

HERKES ŞAHİT OLDU

Düzgün ve Yurt, Taşçı’nın bu sözlerine odada bulunan diğer arkadaşlarının da tanık olduğunu belirtti. Düzgün, “Odada bu ifadeleri kullandı. Arkadaşlarım da şahit” dedi. Tanık Düzgün, Mahkeme Başkanı’nın sorusu üzerine, odada bulunan 6 kişinin isimlerini de saydı.

Didem Kılıç

İtirafçı, avukatı tehdit etmiş

Duruşmada beyanlarına başvurulan ilk tanık avukat ise Didem Kılıç oldu. Kılıç, itirafçı Emin Karaçam’ın, kendisine yönelik “Sana yapacaklarımı görürsün” şeklinde tehditte bulunduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı tutuklu Mehmet Pehlivan ile ilgili bir durum nedeniyle 1.5 sene önce tanık olarak ifadesinin alındığını, ancak iddianamede ve dosya içeriğinde söylemlerinin yer bulmadığını belirtti. Yanında çalıştığı bir kişiyle iş nedeniyle arasının bozulduğunu anlatan Kılıç, daha sonra bu kişinin itirafçı olduğunu belirtti.

Söz konusu husumetin tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’a da sirayet ettiğini belirten Kılıç, İBB davasında görev alan avukatların yalnızca birkaçını tanıdığını, bu kişilerle ilişkisinin de selamlaşmaktan ibaret olduğunu ifade etti.

KELEŞ AİLESİ DURUŞMAYI İZLEDİ

İBB davasının 106. gününü İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in kızı Zeynep Keleş, eşi İlknur Keleş ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan birlikte izledi. Fatih Keleş’in ağabeyi Zafer Keleş de kendisi gibi hapiste. Keleş, hakkında hiçbir kanıt yokken itirafçı sanık Ertan Yıldız’ın tek bir cümlesiyle tutuklandığını ifade etti.

MAHKEME BAŞKANI, ALAATTİN KÖSELER’İN OĞLUNA ÇIKIŞTI

Sakız çiğneyen oğluna 4 günlük hapis talimatı

Tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 41 sanıklı davanın 8. duruşması görüldü.

Duruşmada hakim, Köseler’in sakız çiğneyen oğlu Ali Eren Köseler’e çıkıştı ve salondan çıkarılması talimatı verdi. “Ben 3 aydır bugünü bekliyorum” diye itiraz eden Köseler’e bu kez 4 günlük disiplin hapsi verilmesi talimatını verdi. Köseler’in annesi Firdevs Köseoğlu, “Yapmayın. O genç. 2 yıldır babası yok. İnsanların içinde rencide etmeyin” dedi. Bunun üzerine hakim “Geri gelsin” dedi. Savcı tutuklulukların devamını istedi, hakim davanın sonu için Aralık’ı işaret etti.