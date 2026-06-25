Cengiz Karagöz

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim 2025’te meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği Arslan Apartmanı faciasının ardından bölgede başlayan risk tespitleri yeni mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Metro inşaatı nedeniyle çöktüğü iddialarıyla gündeme gelen Arslan Apartmanı’nın çevresindeki toplam 24 bina için risk tespiti yapıldı. Bazısı hakkında da yıkım sürecinin başlatıldı.

RAPORLAR ÇELİŞKİLİ

Yıkılmasına karar verilen binalardan biri de 12 yıllık Yıldız Apartmanı. Apartman sakinleri ise yıkım kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle 20 Nisan’da Kocaeli İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Apartman sakinleri, ilk bilirkişi raporunda binanın metro inşaatı nedeniyle çöktüğünün ifade edildiğini, daha sonra ise “kendiliğinden yıkıldığı” yönünde yeni bir değerlendirme yapıldığını söyledi.

MAHKEMENİN GÖRMEDİKLERİ

Raporlardaki çelişkinin yanısıra mahkemenin bile farketmediği tespitler sıralandı: Zemine sadece 17 metredeki metro inşaatı, buna rağmen patlatılan dinamitler gibi. Tahliye kararının ardından apartmanın uzun süredir boş kaldığını anlatan vatandaşlar, hırsızların elektrik kabloları, su tesisatları, sayaçlar, kameralar ve para edecek ne varsa çaldığını söyledi.

Tapulu evimizden zorla çıkarıldık kira yardımı bile alamıyoruz

Bu binalardan biri olan 12 yıllık Yıldız Apartmanı’nın sakinleri ise yapılarının sağlam olduğunu savunuyor. Apartman sakinlerinden Eray Ören, “Binamız yeni ve çatlağı bile yok. Yıkılan apartmanla bitişik olduğu için binamız yıkılmak isteniyor. Apartman sakinlerinin kiraya çıkmak zorunda kaldı. 8 aydır herhangi bir kira desteği alamıyoruz dedi. Ören şöyle devam etti:

“Borçla, eş dost desteğiyle ayaktayız. Kiralar 30-40 bin lirayı geçiyor. Banka sicillerimiz bozuldu, kredi alamıyoruz. Bize destek verileceği söylenerek tahliye edildik. Diğer boşaltılan binalarla birlikte yüzlerce kişi perişan edildi. 10 Temmuz’da yeni bilirkişi raporu açıklanacak. Zararımızı kim ödeyecek bilmiyoruz. Artık evlerimize geri dönmek istiyoruz”

İKTİDARIN GÖZDE MÜTEAHHİTİ

RAPORLARA RAĞMEN İŞLEM YAPILMADI

4 kişinin yaşamını yitirdiği Metro faciasının yüklenici firması ise Met-Gün’e bağlı Eze İnşaat. Şirket yaklaşık 2.5 milyar liralık Gebze-Darıca Metro Hattı ve depo sahası yapım işini de üstlenmişti.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 8 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı 65 sayfalık raporda, yedi katlı binanın altında yürütülen metro inşaatının çökmeye neden olduğu tespit edildi.

Raporda yüklenici firmanın asli kusurlu olduğu değerlendirmesine yer verildi. Ancak bu rapora rağmen şirkete ve sahibi Metin Güneş’e herhangi bir işlem yapılmadı.

BAKAN SAHİP ÇIKTI

2018’do başlayan Gebze-Darıca Metro Projesi daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın sorumluluğuna devredilmişti. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, “Tünelde deformasyon, çatlak yok, su sızıntısı yok. Hukuki süreç tamamlandıktan sonra gereği yapılacaktır” ifadelerini kullanmıştı.