Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde saat 01.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi Kadirhas Bulvarı’nda seyreden O.K. yönetimindeki 35 ADF 479 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü O.K., çağırdığı bir arkadaşının aracı kullandığını öne sürdü. Ancak bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, cipi O.K.'nin kullandığını belirledi. Gerçeğin ortaya çıkması üzerine alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü olay yerinden hızla kaçmaya çalıştı.
Polis ekipleri, O.K.’ye alkol testini reddetmek suçundan 150 bin TL idari para cezası uyguladı ve ehliyetine 5 yıl süreyle el koydu. Kaza yapan araç ise çekici yardımıyla otoparka götürülerek trafikten menedildi.