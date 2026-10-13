Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunun sağlığını tehdit eden ve tüketicileri yanıltan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın 12 Ekim 2026 tarihinde güncellediği taklit ve tağşiş listesi, fıstıklı baklavadan sucuğa, zeytinyağından peynir ve baharata kadar pek çok temel gıda maddesindeki çarpıcı hileleri açıkladı.

FISTIKLI BAKLAVADA AY ÇEKİRDEĞİ VE GIDA BOYASI SKANDALI

Tatlı sektöründe açıklanan listeler, fıstıklı adıyla sunulan ürünlerdeki büyük uygunsuzlukları ortaya çıkardı. İstanbul’un Bağcılar ilçesinde faaliyet gösteren Fıstıksan Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin "Fıstıklı Baklava (Dilber Dudağı)" ürününde hem ay çekirdeği hem de gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

Benzer şekilde Siirt’in Kurtalan ilçesindeki Arzu Pastanesi–Ergün Kutluk işletmesine ait "Arzu Pastanesi" markalı Antep fıstıklı baklavada da yeşil rengi sağlamak amacıyla gıda boyası kullanıldığı resmi kayıtlara geçti.

ET VE SUCUK ÜRÜNLERİNDE SAKATAT VE MEKANİK AYRILMIŞ ET HİLESİ

Son açıklanan listede en geniş yeri tutan et ve et ürünleri grubunda, dana ve kuzu eti olarak beyan edilen ürünlerde sakatat ve kanatlı eti tespitleri öne çıktı. Ankara’nın Polatlı ilçesinde Zümrüt Et firmasının sucuklarında sakatat olarak dil tespit edilirken, Bursa Osmangazi’de Yunuseli Sucukları’na ait dana sucuklarda ve Uğur Pideli Köfte’nin çiğ dana köftesinde kanatlı eti bulundu.

Afyonkarahisar merkezli Sinan Hamza Karahallı, Şimal Et Ürünleri, Mustafa Yüksel, Ertürk Et ve Mando Turizm gibi çok sayıda firmanın ürettiği piliç ve dana sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti saptandı. Ayrıca Afyonkarahisar’daki Kule Sucukları’nın ürünlerinde kanatlı etinin yanı sıra baş eti kullanılırken, Manisa’daki AS Pide’nin çiğ pide harcında ve Diyarbakır’daki Şadırvan Sofra Salonu’nun pişmiş lahmacun harcında tavuk eti ile birlikte taşlık tespit edildi. Ankara Kahramankazan’da faaliyet gösteren Şehrli Gıda’nın Koska ibareli çiçek balında da taklit veya tağşiş yapıldığı ilan edildi.

ZEYTİNYAĞINDA UCUZ TOHUM YAĞI

Sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olarak pazarlanan zeytinyağlarında da tüketiciyi yanıltan uygulamalara rastlandı. Natürel sızma zeytinyağı etiketiyle satılan Manisa Akhisar’daki Üniversal Pazarlama’nın "Küplüce", İstanbul Esenler’deki Çınarbey Nakliyat’ın "Çınarbey" ve Bursa Nilüfer’deki Onay Ticaret’in "Ayvalık Doğal" markalı 5 litrelik zeytinyağlarında ucuz tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.

Manisa Yunusemre’deki Ehlice Etli Ekmek Fırın Yemekleri işletmesinde bulunan markasız zeytinyağında da aynı şekilde tohum yağı tespit edilirken, Hatay Antakya’da Safi Yağ firmasının "Edem Safiyağ" markalı 4 litrelik ürününde daha düşük kaliteli zeytinyağının karıştırıldığı belgelendi.

SÜT, SİRKE VE BAHARAT ÜRÜNLERİNDE DE UYGUNSUZLUK ÇIKTI

Bakanlığın yayımladığı listede diğer temel gıda kalemlerindeki hileler de yer aldı. Elazığ’da Çeloğlu Gıda firmasının "Çeloğlu Ahmet" markalı tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peynirinde kıvam artırıcı olarak nişasta kullanılırken, Konya Karatay’daki Konşenay Gıda’nın kuşburnu sirkesinde gıda boyası tespit edildi.

Baharat grubunda ise Çankırı Çerkeş’te Elvan Gıda’nın "Derman Baharat" markalı öğütülmüş kekiğinde yabancı madde, İzmir Menemen’deki Ege Yükselen Kuruyemiş işletmesinin sumağında ise gıda boyası belirlendi.