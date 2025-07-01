Denetimlerini sürdüren Bakanlık, tüketiciyi yanıltan ve halk sağlığını tehdit eden firmalara yönelik yaptığı kontrollerin ardından hazırladığı 'Taklit ve Tağşiş' listesini kamuoyuyla paylaştı.
1 Temmuz 2025 tarihli listede yer alan ürünlerin birçoğunda, ürün etiketlerinde 'dana eti' yazmasına rağmen içeriğinde tavuk, hindi, sakatat ve hatta gıda boyası bulunduğu belirlendi.
İFŞA EDİLEN ÜRÜNLER ARASINDA NELER VAR?
Denetimler sonucunda özellikle şu üç ürün grubunda yoğun şekilde taklit ve tağşiş tespit edildi:
Sucuk: Dana eti yerine tavuk eti ve sakatat (örneğin bağırsak) kullanıldığı tespit edildi.
Kebap: Dana-kuzu eti etiketiyle satılan ürünlerde tavuk eti ve kalp gibi sakatatlar bulundu.
Köfte: Bazı ürünlerde hindi eti kullanıldığı, bazılarında ise gıda boyasıyla görünümün değiştirildiği belirlendi.
1 TEMMUZ 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ
Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı listede, et ürünlerinin içeriklerinin etikette belirtilenden farklı olduğuna dair net bulgular yer aldı.
SUCUK VE KÖFTE ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?
Uzmanlar şu uyarılarda bulunuyor:
-Aşırı ucuz ürünlerden kaçının. Gerçek dana eti fiyatının altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşın.
-Ürün etiketlerini dikkatle okuyun, içeriği açıkça belirtilmeyen ürünleri tercih etmeyin.
-Güvenilir markaları ve sertifikalı üreticileri tercih edin.
-Ambalajsız, açıkta satılan ürünlerden uzak durun.