Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Et Tebliği'ni baştan aşağı değiştirerek et ve et ürünlerinin üretim süreçleri ile etiket standartlarını yeniden belirledi. Hazırlanan taslakla sucuk, pastırma, kavurma, döner ve burger imalatında haksız rekabeti ve tüketici yanıltmasını engelleyecek bağlayıcı kısıtlamalar devreye sokuldu.

GELENEKSEL ET ÜRÜNLERİNDE HANGİ MADDELER YASAKLANDI?

Tebliğ değişikliğiyle geleneksel sucuk, pastırma ve kavurma ürünlerinde fıstık ile peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımı tamamen yasaklandı. Ürünlerin geleneksel tat ve aroma dengesini korumak amacıyla bu gruptaki imalatlarda tütsüleme işlemine de son verildi.

Ürünlerin ağırlığını artırma amacıyla kullanılan nişasta, soya ve diyet lifi gibi dolgu maddelerinin kullanımına sınırlama getirildi. Etin doğal yapısı veya süt, yumurta, yoğurt gibi teknolojik zorunluluklar haricinde dışarıdan azot ve protein kaynağı eklenmesi engellendi.

DÖNER VE BURGER ETİKETLERİNE HANGİ ZORUNLULUKLAR GELDİ?

Yeni düzenlemeyle döner etiketlerinde şeffaflık zorunlu hale getirildi. Üreticiler ambalaj üzerine üretim tekniğine göre "yaprak döner", "yaprak-kıyma döner" veya "kıyma döner" ifadelerini açıkça yazmakla yükümlü kılındı.

Tebliğe ilk kez eklenen "burger" tanımı köfte standartlarına bağlanırken, kanatlı eti dönerindeki maksimum yağ oranı yüzde 20'den yüzde 15'e düşürüldü. Isıl işlem görmüş kanatlı sucuğundaki kalsiyum üst sınırı ise 400 mg/kg seviyesine çıkarıldı.