53’ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasının görülmesine Silivri’deki yeni duruşma salonunda devam ediliyor. Dünkü duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu savunma yaptı. 78 yaşındaki baba İmamoğlu, hakkındaki suçlamalara tepki gösterdi, ticaret hayatı boyunca yasa dışı hiçbir iş yapmadığını savundu. İmamoğlu, “Ben burada yargılanmıyorum. Ben casus diye suçlanan o oğlumun, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın babası olmaktan dolayı yargılanıyorum" dedi.

“Dire almak suç mu?”

Hakkında çıkan haberlerde yurt dışına para gönderdiği iddialarının yer aldığını belirten Hasan İmamoğlu, "Önce 3.5 milyon dolar, ine ine 380 bin Euro'ya indi. Yani yalanların, iftiraların, itiraf adı altında aklandığı bir dönemde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul alım satımı nedeniyle de suçlandığını söyleyen İmamoğlu, "Vatan Emniyet’e gittiğim zaman ‘3 daire aldın’ dediler. ‘Hayır, 4’ dedim" diye konuştu. İmamoğlu, "Daire almak satmak yasak olduğunu bilmezdim. Bilseydim öyle bir şeyi almazdık hayat boyu" ifadelerini kullandı. 60 yıllık ticaret hayatının soruşturma nedeniyle zarar gördüğünü belirten Hasan İmamoğlu, şirketlerine kayyum atanmasına da tepki gösterdi.

İtirafçılara da “Kendilerini aklayıp çıkıyorlar” dedi.

YENİ SUÇ DUYURUSU

İBB davasında savcı Hasan İmamoğlu hakkında, iddianamede doğrudan suç isnadı bulunmayan Eylem 34 kapsamında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Eylem 34'teki paranın kaynağının araştırılmasını istedi.

Eylem 34, Bodrum Ortakent’teki 6 bin 828 metrekarelik arazi ve villayı konu alıyor. İddianameye göre taşınmazın sahibi LPF İnşaat A.Ş., 21 Mart 2023’te Ekrem İmamoğlu’nun sahibi olduğu SSB Gayrimenkul’e devredildi. İmamoğlu A.Ş CEO’su Tuncay Yılmaz’ın, Hans Bernhard Peters’a 1 milyon 30 bin euro nakit ödeme yaptığı iddia ediliyor.

‘CASUSLUK BİZİM AİLEMİZDE YOK’

Hakkında “casusluk” suçlamasıyla ilişkilendirme yapılmasına tepki gösteren İmamoğlu, ailesinde vatan hainliğinin hiçbir zaman kabul edilmediğini söyledi. İmamoğlu ayrıca Milli Eğitim Bakanı’nın kendisi hakkında FETÖ ile bağlantılı okul yaptığı yönündeki iddiasına da yanıt verdi. Okulu tek başına yaptığını, daha sonra Türkiye Milli Kültür Vakfı’na sattığını belirten İmamoğlu, “Ben okul yapmadım FETÖ’yle. Tek başıma yaptım. Başaramadım. Türkiye Milli Kültür Vakfı’na bunu sattım. Onlar da başaramadı, FETÖ’ye sattı. Sonunda devlete kaldı” ifadelerini kullandı. Hasan İmamoğlu, torununun yurt dışı yasağının kaldırılmasını da talep ederek, iki fakülte bitiren torununun ortak konferanslara katılamadığını söyledi.