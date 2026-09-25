Ressam ve influencer Dem Sevinç Kul hakkında Nişantaşı’nda bulunan bir mağazada yaşanan olay nedeniyle işlem başlatıldı. İddiaya göre Kul, mağazadan toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürünü alarak ödeme yapmadan dışarı çıktı.

Mağaza görevlilerinin müdahalesi üzerine polis ekiplerine teslim edilen Kul, Harbiye Polis Merkezi Amirliği’nde ifade verdi.

“ARKADAŞIMI BEKLİYORDUM” DEDİ

Dem Sevinç Kul, polise verdiği ifadede mağazada arkadaşını beklediğini söyledi. Ürünlerin ücretini ödemek istediğini belirten Kul, olayla ilgili savunmasını bu yönde yaptı.

Polis ekipleri tarafından Harbiye Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen Dem Sevinç K., ifadesinde, “Arkadaşımı bekliyordum” dedi. Dem Sevinç K., ürünlerin ücretini ödemek istediğini de söyledi.

İfade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

AYNI MAĞAZADA DAHA ÖNCE DE BENZER OLAY

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Dem Sevinç Kul’un aynı mağazada daha önce de benzer bir olaya karıştığı belirlendi.

Söz konusu olayda mağaza çalışanlarının Kul’dan şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

2021 YILINDA DA HAKKINDA İŞLEM YAPILMIŞ

Yapılan incelemede Kul’un emniyette “hırsızlık” suçundan geliş kaydının bulunduğu da tespit edildi.

Kul hakkında 2021 yılında arkadaşı T.Ö.’nün çantasından para çalınması olayı nedeniyle işlem yapıldığı belirlendi.

Son olayla ilgili ise Dem Sevinç Kul hakkında “iş yerinden hırsızlık” suçundan işlem başlatıldı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.