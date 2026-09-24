Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, aracı yat şirketinin sahibi T.Ş.'nin yaptığı şikayet üzerine başlatıldı.

12 BİN EURO İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

T.Ş., ifadesinde Rus bir iş insanına ait lüks yatın Bodrum'a giriş işlemlerini takip ettiğini belirterek, her girişte Liman Başkanı T.A.'nın kendisinden 2 bin euro talep ettiğini öne sürdü. Yatın 2026 yaz sezonunda 6 kez Türkiye'ye giriş yaptığını belirten T.Ş., bu nedenle kendisinden toplam 12 bin euro istendiğini iddia etti.

Müşteki ayrıca geçmiş yıllarda T.A.'nın çocuğunun sünnet düğününe ilişkin bazı masrafları karşıladığını, 2025 yazında ise T.A.'nın yönlendirmesiyle bir tekneden teslim aldığı 500 bin lirayı ertesi gün Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç.'nin evine götürerek T.A.'ya ulaştırılması amacıyla teslim ettiğini beyan etti.

PARA TESLİMATI KONTROLLÜ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İddiaların ardından savcılık tarafından gerekli adli kararlar alınarak kontrollü teslimat süreci başlatıldı.

Bu kapsamda seri numaraları önceden kaydedilen paralar müşteki T.Ş. tarafından Liman Başkanı T.A.'nın makam odasında teslim edildi. T.A., söz konusu paralarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında olaylarla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen Ö.Ç. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ARAMALARDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE NOTLAR BULUNDU

Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilenler şöyle:

- 66 bin 280 euro,

- 440 İngiliz sterlini,

- 660 ABD doları,

- 52 bin 200 TL,

- rüşvet ve irtikap suçlarıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen, 5 farklı tekne ismi ile karşılarında para ve altın miktarlarının yazılı olduğu not kâğıdı,

- 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca,

- 138 adet 9 mm tabanca fişeği,

- 4 adet farklı ebatlarda kesici alet,

- 8 adet dijital materyal

LİMAN BAŞKANI TUTUKLANDI

Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından iki şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, Liman Başkanı T.A.'nın tutuklanmasına karar verirken, Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Başsavcılık, soruşturmanın rüşvet ve irtikap iddialarının tüm yönleriyle aydınlatılması, para hareketlerinin incelenmesi ve olası diğer bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğünü bildirdi.