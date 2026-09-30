Borsa skandalında deşifre olunca AKP’deki tüm görevlerinden istifa eden Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya eşi İlyas Kaya ile birlikte panik içinde Hazine’nin kapısını çaldı. Fonlarla fiyatı şişirilmiş Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon lira yatırdıktan 5 ay sonra 2.2 milyar lira kazanç sağladığı ortaya çıktıktan sonra partideki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına para yatırdığı öğrenildi. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, ‘etkin pişmanlık’ hükümlerinden faydalanmak için 2.2 milyar liraya yakın parayı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına iade etti. Şu ana dek 56 kişinin tutuklandığı fon soruşturmasında Kaya çiftiyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadı.

SUÇUN RESMİ İTİRAFI

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, parayı Hazine’ye iade etmenin masumiyet değil, soygunun ve suçun resmi itirafı olduğunu savundu. Günaydın, SPK’nin bülteninde, haksız edindiği paranın 2 katını yatırdıkları takdirde etkin pişmanlıktan yararlanabileceğini belirttiği Özata Pay piyasasında adı geçen isimlerin arasında AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin yer almadığına dikkat çekti. Günaydın, “Fatma Betül

Sayan Kaya 2.1 milyar lira ödemiş. Oysa ödemesi gereken neydi? Haksız edinimin 2 katıydı yani

4.4 milyar lira ödemeliydi. Götürdüğü parayı aynen Hazine’ye irat kaydedince Fatma Betül ve eşi bütün soruşturma ve kovuşturmalardan muaf mı tutulacak; aklınız gerçekten bu kadar basit mi çalışıyor, vatandaşın ve kamuoyunun peşinizi bırakacağınızı mı sanıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

4.4 milyar lira ödenmeliydi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş da kanuni zorunluluğa dikkat çekerek etkin pişmanlık kuralını hatırlattı. Demirtaş, 'Etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi için iki katını yatırması gerekiyor. Devlet bir tane daha 2.2 milyarı alır kendisinden' ifadelerini kullandı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesine göre ‘etkin pişmanlık’ hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin fonlardan kazandığı menfaatin iki katını ödemesi isteniyor.