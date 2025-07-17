Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, küresel ısınmanın etkisiyle barajlardaki su seviyesinin kritik bir noktaya ulaştığını belirtti.
BELEDİYE BAŞKANI: 50 GÜNLÜK SUYUMUZ KALDI
Bozbey, “Barajlarımızda yaklaşık 50-55 günlük su kaldı. Su kullanımı konusunda vatandaşlarımızdan tasarruflu olmalarını rica ediyorum. Özellikle içme suyunun bahçe sulamasında kullanılmaması gerekiyor. Çeşmeleri açık bırakmayalım, suyu ihtiyacımız olmayan yerlerde harcamayalım” dedi.
BARAJIN DOLULUK ORANI YÜZDE 36'YA GERİLEDİ
Evliya Çelebi’nin “Bursa sudan ibarettir” diye övdüğü kentin, 3 milyon 271 binlik nüfusunun su ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı 2,52 milyon metreküp, Nilüfer Barajı ise 60 milyon metreküp su kapasitesine sahip.
Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 40,93, Nilüfer Barajı’nda ise yüzde 31,09 olarak ölçüldü. İki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 36,01’e gerilerken, azalan su miktarı dron görüntüleriyle ortaya konuldu.