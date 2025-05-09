Türkiye’de üretici ve yetiştiriciler yüksek maliyetler ve yetersiz destekler sebebiyle üretemez hale geldi. Hemen her gün sokaklara çıkan çiftçiler, para etmeyen ürünlerini çöpe dökerken vatandaş da yüksek gıda enflasyonuyla boğuşuyor. AKP’nin bu tabloya çözüm olarak sınduğu Sudan’da tarım projesi fiyaskoyla sonuçlandı. AKP’li eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin başlattığı projenin hasarı gün yüzüne çıkmaya başladı. TBMM KİT Komisyonunda, Sudan’da tarımsal üretim için kiralanan arazilere 276 milyon lira harcandığı açıklandı. 2023’te hiçbir üretim yapılmadan proje iptal edildi.

‘VAN’DA PETROL BULACAĞIZ

TİGEM Raporu Meclis’te görüşülürken CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sudan’da kiralanan arazileri gündeme getirdi ve “Bu da Gabar’daki petrol gibi, hani traktöre koyup devam edecektik ne oldu? Karadeniz’de doğal gaz bulmuştuk ne oldu” diye sordu. Tahtasız, “Komşunun tavuğu size kaz görünüyor. Türkiye’nin 3 bin kilometre uzağındaki Sudan’da tarım yapmaya kalktınız. Başlamadan bitti. Türk çiftçisini küstürüp Sudan’da macera aradınız” ifadelerini kullandı.

AKP Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise Tahtasız’ın bu sözlerinde Sudan projesine cevap vermek yerine Gabar petrolüne değindi. Türkmenoğlu, “Biz burada tarımı, Sudan’ı görüşüyoruz siz Gabar’dan bahsediyorsunuz. Van Muradiye’de de sondaj vurduk, Allah’ın izniyle petrol çıkaracağız, 85 yıllık hayalimizdi. İlk kez bu yıl sondaj vuruluyor ve biz petrol çıkaracağız” dedi.

AKP’li bakan Bekir Pakdemirli, araziler alınınca “Türk hükümeti olarak örnek çiftlik ve örnek üretim yapılması konusunda her türlü adımı atmış olacağız” demişti.

‘Vizyon meselesi’ demişlerdi

AKP’nin Sudan’da tarım projesi için kurulan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, 2023 sonunda Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tasfiye edildi. 2015 yılında kurulan şirketin yüzde 80’i Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, yüzde 20’si Sudan’a aitti. Muhalefetin bu projeye dair sert eleştrilerine karşın 2017’de dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bunun vizyon meselesi olduğunu söylemişti.