Bağımsız İletişim Ağı’nın (BİA) Temmuz-Eylül 2026 dönemini kapsayan Medya Gözlem Raporu yayımlandı.

Raporda, gazetecilere yönelik baskı ve sansürün arttığına dikkat çekilirken, üç ayda yedi gazetecinin tutuklandığı, en az 52 çevrimiçi habere erişim engeli getirildiği ve 16 gazeteci ile sekiz medya kuruluşunun X hesabının engellendiği belirtildi.

BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın yeniden tutuklanması, gazetecilere yönelik yargı süreçlerini bir kez daha gündeme getirdi.

Eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı, halen Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı olan Ebubekir Şahin’in şikâyeti üzerine önce gözaltına alınan Arı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arı, Şahin’in RTÜK’te bazı akraba ve yakınlarını işe aldığına ilişkin bir haber hazırlamıştı.

Haberi yayımlamadan önce Şahin’e defalarca mesaj göndererek yanıt hakkını kullanmasını isteyen Arı, Şahin’den herhangi bir yanıt alamamıştı.

SON BİR YILDA 22 GAZETECİ TUTUKLANDI

Son bir yılda en az 22 gazetecinin tutuklandığı belirtilirken, gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik yargı süreçleri de devam ediyor.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in 22 Ağustos’ta Bodrum’da düzenlenen Limak Filarmoni Orkestrası konserine katıldığını, bir sıra arkasında ise soruşturmada adı geçen ve 20 milyarla yurt dışına kaçtığı öne sürülen Osman Arıkan Nacar’ın bulunduğunu sosyal medya hesabından paylaşan Sözcü.com.tr editörü arkadaşımız Mustafa Balcı ile gazeteci Şaban Sevinç, 9 Ekim’de tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderilmişti.

Gazeteci arkadaşımız İsmail Saymaz hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti...

T24’ün internet sitesine erişim engeli getirilirken, yayın kuruluşunun sosyal medya hesapları da peş peşe engellendi.

Halk TV ve Tele1’e ise kayyum atandı.

MURAT AĞIREL DE TUTUKLANDI

SÖZCÜ TV programcısı Murat Ağırel de Sarıgül ailesi ve "kara para aklama" iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturma sürecinde ev hapsinde olduğu belirtilen Ağırel, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağırel’e yöneltilen iddiaların arka planında ise henüz yayımlanmamış bir haberin bulunduğu ifade edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI NEDENİYLE TUTUKLANMIŞTI..

Gazeteci Fatih Ergin ise eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski kampüs doktoru Turgay Tamer’in evinde ölü bulunmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmış, 28 Eylül’de tutuklanmıştı.

22 EKİM 2026 İTİBARIYLA TUTUKLU GAZETECİLER