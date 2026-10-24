Sudan sonra dünya genelinde en çok tüketilen ikinci doğal kaynak olan kum, küresel çapta tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Kentsel projeler ve sanayi faaliyetleri nedeniyle artan talep, doğanın kumu yenileme hızını geride bırakırken kıyı şeritlerindeki ekolojik denge de giderek kırılganlaşıyor.

Uzmanlar, her kum tanesinin sahil dengesinde kritik bir işlevi bulunduğuna dikkat çekerken, kıyılardan kontrolsüzce malzeme eksilmesinin erozyonu ve kıyı zayıflamasını hızlandırdığını belirtti.

KİŞİSEL AMAÇLI ALIMLAR DA KANUNEN YASAK

Fransa başta olmak üzere pek çok ülkede, çevre mevzuatları gereği sahillerden hatıra veya bireysel kullanım amacıyla dahi kum alınması yasaklanmış durumda.

Yürürlükteki Çevre Kanunu kapsamında kumsallar "deniz kamu alanı" statüsünde yer alıyor ve bu alanların korunması devlet güvencesi altında bulunuyor. Sahilden kum toplamak kamu malına zarar verme ve kıyı bütünlüğünü bozma suçu kapsamında değerlendiriliyor. Bireysel olarak az miktarda yapılan toplamaların kitlesel boyuta ulaştığında ciddi kıyı tahribatına yol açması, yasal yaptırımların temel gerekçesini oluşturuyor.

'RÜZGAR KUMU' YASAL İSTİSNA OLUŞTURUYOR

Mevzuatta sahil kumu için getirilen kesin yasaklara karşın, rüzgâr etkisiyle deniz kamu alanının dışına taşınan kumlar için bir istisna uygulanıyor.

"Rüzgâr kumu" (sable éolien) olarak adlandırılan ve fırtına veya rüzgârla kumsal sınırlarını aşarak yol veya kaldırımlara savrulan kumlar, kıyı koruma işlevini yitirmiş artık madde kabul ediliyor. Bu doğrultuda, deniz kamu alanı sınırları dışında kalan söz konusu kumların toplanması yasal yaptırım kapsamına girmiyor.