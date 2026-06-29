Brezilya'nın Parana eyaletine bağlı Mercedes ilçesinde, Itaipu Gölü kıyısındaki Arroio Guaçu bölgesinde yakalanan 18 kilogramlık yayın balığı bölgede gündem oldu.19 Haziran Cuma günü balıkçı Jango Silva tarafından yakalanan devasa boyuttaki balık, yerel halk ve balıkçılık topluluğu tarafından ilgiyle karşılandı.

SON YILLARIN EN BÜYÜK AVI

Kayıtlara geçen bu av, Mercedes ilçesinde son yıllarda yakalanan en büyük balık örneklerinden biri oldu. Yerel kaynaklar, balıkçılık için son derece elverişli olan ve çok sayıda yerli türe ev sahipliği yapan Itaipu Gölü havzasında bile bu büyüklükteki balıklara nadiren rastlandığını belirtti.

STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP

Sportif ve rekreasyonel balıkçılıkta zorlu bir tür olarak kabul edilen pintado balıkları, büyük boyutlara ulaşabilmeleri ve yakalandıklarında gösterdikleri güçlü dirençle tanınıyor. Yaklaşık 18 kilogram ağırlığındaki bu son örneğin güvenli bir şekilde karaya çıkarılmasının, balıkçılık tekniği açısından ciddi bir uğraş gerektirdiği ifade edildi.

Dünyanın en büyük yapay göllerinden biri olan Itaipu Gölü, Batı Parana bölgesindeki sportif balıkçılık ve doğa turizmi için stratejik bir önem taşıyor. Mercedes ilçesinin göle olan doğrudan erişimi, bölgeyi amatör ve profesyonel balıkçılar için bir çekim merkezi haline getiriyor.

Yerel temsilciler, bu tür büyük av kayıtlarının bölgedeki su altı zenginliğini kanıtladığını ve göl çevresindeki turizm odaklı ticari faaliyetlere olumlu katkı sağladığını belirtti.