Güney Sudan ile Rusya arasındaki diplomatik temas, bu kez görüşmenin içeriğinden çok sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğrafla gündeme geldi. Güney Sudan Devlet Başkanı'nın Ulusal Güvenlik İşlerinden Sorumlu Danışmanı Tut Gatluak Manime ile Rusya'nın Juba Büyükelçisi Aleksandr Kosmodemyansky'nin bir araya geldiği toplantıya ait görüntülerin farklı versiyonları paylaşıldı.

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan fotoğraflardan birinde Manime'nin vücut ölçülerinin belirgin şekilde farklı gösterildiği dikkat çekti. Görüntünün yapay zekâ ya da başka bir dijital düzenleme yöntemiyle değiştirilmiş olabileceği değerlendirilirken, fotoğrafın gerçekliğine ilişkin tartışmalar da beraberinde geldi.

ORİJİNAL FOTOĞRAF RESMİ KAYNAKLARDAN ÇIKTI

Görüntünün doğruluğunu araştıran sosyal medya kullanıcıları, Rusya'nın diplomatik temsilciliği ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan fotoğrafa ulaştı. Resmi kaynaklardaki orijinal kare ile sosyal medyada yayılan değiştirilmiş versiyon karşılaştırıldığında, Manime'nin fiziksel görünümünün dijital müdahaleyle farklılaştırıldığı görüldü.

Böylece gerçek bir diplomatik görüşmeye ait fotoğrafın değiştirilerek dolaşıma sokulduğu ortaya çıktı.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ GIDA KRİZİ DEĞİLDİ

Fotoğraf tartışmasının yanı sıra görüşmenin içeriği hakkında ortaya atılan iddialar da gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımlarında toplantının Güney Sudan'daki açlık ve gıda güvensizliği sorunuyla bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmeye ilişkin resmi açıklamasında gıda krizine yönelik herhangi bir ifadeye yer verilmedi. Açıklamada, iki ülke arasındaki mevcut iş birliği projelerinin uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin değerlendirildiği bildirildi.

Tarafların ayrıca ikili ortaklığın geliştirilmesi amacıyla ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

Ortaya çıkan orijinal görüntü ve resmi açıklama, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın değiştirilmiş olduğunu ve görüşmenin gündemine ilişkin iddiaların resmi bilgilerle örtüşmediğini gösterdi.