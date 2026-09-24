KIZLARI MİRA'YI KUCAKLARINA ALDILAR
Mert Öcal ve Sude Burcu’nun uzun süredir beklediği gün geldi. Survivor'da başlayan ilişkilerini önce nişan, ardından evlilikle sürdüren çift, şimdi de kızları Mira'yı kucaklarına aldı.
MUTLULUĞU SOSYAL MEDYAYA TAŞIDILAR
23 Eylül akşamı anne-baba olan çift, bebeklerinin dünyaya gelmesiyle yaşadıkları mutluluğu sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle takipçilerine gösterdi.
İLK KARE HASTANE ODASINDAN GELDİ
Mert Öcal, eşi Sude Burcu ve yeni doğan kızları Mira ile hastane odasında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Öcal, aile fotoğrafının altına “Hayatımdaki en güzel fotoğraf. Hoş geldin kızım” notunu yazdı.
Ünlü oyuncu, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan sevenlerine ve takipçilerine de teşekkür etti.
AŞKLARI SURVIVOR’DA BAŞLADI
Sude Burcu ve Mert Öcal'ın aşkı Survivor yarışmasında başladı. İlişkilerini sürdüren çift, 2023 yılında nişanlandı.
Mert Öcal, doğum günü partisinde Sude Burcu'ya sürpriz evlilik teklifi ederek “Evet” yanıtını aldı. Çift, 29 Eylül 2024'te düzenlenen törenle evlendi.
Öcal, düğün tarihinin kendi doğum gününe denk gelmesiyle ilgili esprili bir şekilde, “Artık doğum günüm her evlilik yıl dönümünde kaynayacak, jeton biraz geç düştü ama idare edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
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“BABY ÖCAL” HEYECANI YAŞANDI
Evliliklerinin ardından ailelerini büyüteceklerini duyuran çift, bebek haberini sosyal medyadan verdi.
Sude Burcu ve Mert Öcal, birlikte verdikleri romantik pozun yanında “Hikayemize yeni bir karakter ekleniyor. Baby Öcal is coming” ifadelerini kullanarak bebek beklediklerini açıkladı.
Bir süre sonra kız bebek beklediklerini duyuran çift, doğuma kadar olan süreçte heyecanlarını takipçileriyle paylaşmaya devam etti.
TAKİPÇİLERİ DOĞUM İÇİN SABIRSIZLANMIŞTI
Hamileliği boyunca sosyal medyada aktif olan Sude Burcu, doğuma günler kala karnının iyice belirginleştiği karelerini de paylaşmıştı.
Takipçilerinden gelen “Doğurmadın mı, doğur artık!” şeklindeki esprili mesajlara da yine esprili bir videoyla karşılık veren Burcu, doğum için geri sayıma geçmişti.
Beklenen haber 23 Eylül akşamı geldi. Çift, kızları Mira'nın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
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