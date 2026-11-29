Uluslararası güzellik yarışmalarında Türkiye'yi temsil eden Şüheda Erkoç, bu kez Çin'de düzenlenen Miss Friendship International 2026 sahnesine çıktı. 16 gün süren organizasyonun finalinde 45 ülke ve bölgeden aday yarışırken, Erkoç ilk 12'ye girmeyi başardı. Tescilli güzel, yarışma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem derecesini hem de yaşadığı deneyimi paylaştı.

45 ÜLKE VE BÖLGEDEN ADAY YARIŞTI

Miss Friendship International 2026'nın 16 günlük programı, Çin'in Chengdu kentine bağlı Dayi ilçesindeki Anren Antik Kenti'nde düzenlenen finalle sona erdi. 45 ülke ve bölgeden adayın katıldığı organizasyonda birinciliği Tataristan temsilcisi Anna Potapova kazandı.

Türkiye adına yarışan Şüheda Erkoç ise organizasyonu 12'nci sırada tamamladı.

"ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK TARİFSİZ BİR GURURDU"

Derecesini sosyal medya hesabından duyuran Erkoç, Türkiye'yi uluslararası sahnede temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti. Yarışma boyunca edindiği deneyimlere ve kurduğu dostluklara değinen tescilli güzel, ilk 12'de yer almanın kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu ifade etti.

Erkoç paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Ülkemi, bayrağımı ve Türkiye’nin adını uluslararası bir sahnede taşımak benim için tarifsiz bir gururdu. 🇹🇷

Miss Friendship International yolculuğumda edindiğim deneyimler, kurduğum dostluklar ve Top 12’de yer alarak ülkeme dönmek benim için unutulmaz bir başarı ve anı olarak kalacak.

Türkiye’yi temsil etmiş olmanın gururunu yaşıyorum."

GEÇEN YIL DÜNYA ALTIINCISI OLMUŞTU

Şüheda Erkoç, 2025 yılında düzenlenen Miss Model of The World yarışmasında da Türkiye adına yarışmıştı. 65 ülkenin katıldığı organizasyonda dünya altıncılığı elde eden Erkoç, aynı yarışmanın "En İyi Ulusal Kostüm" etabında birincilik kazanarak Türkiye'ye önemli bir başarıyla dönmüştü.