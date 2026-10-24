ABD Axios'un haberine göre ABD istihbaratı 23 Ekim günü bir bilgi notu yayınlayarak İran'ın Orta Doğu'da ve bölge dışındaki Amerikan diplomatlar ile yetkililere karşı suikast hazırlığında olduğunu duyurdu.

Notta, riskin "ciddi ölçüde arttığını" ve ölümcül planların ileri aşamalara ulaştığını" belirledi söylendi.

ABD'li yetkililer, savaşın daha da yayılmasından endişe edilen bir ortamda, Dışişleri Bakanlığının Orta Doğu genelindeki birçok Amerikan büyükelçiliğinde personel sayısını azaltma kararı almasının temel nedenlerinden birinin bu istihbarat olduğunu aktardı.

ABD DIŞİŞLERİ DUYURDU

Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya iletilen tek sayfalık notta, İran'ın suikast planlarına ilişkin istihbaratın halihazırda erişim izni verilmiş olanlardan daha fazla ABD personeline ulaştırılması gerektiği uyarısında bulundu.

DNI tarafından yayınlanan güvenlik notu



Belgede belirli hedefler, Orta Doğu dışındaki ülkeler veya planların ayrıntılı içeriği açıklanmazken, dayanak oluşturan istihbaratın Dışişleri Bakanlığının üst düzey yetkilileriyle paylaşıldığı ifade edildi.

Clayton, Rubio'nun risk altında bulunabilecek personelle bu verileri daha geniş ölçekte paylaşabilmesi adına, hassas istihbaratın gizlilik seviyesini mümkün olduğunca düşürmeyi önerdi.

KONSOLOSLUKLAR BOŞALTILMIŞTI

Güvenlik tehditleri doğrultusunda ABD Dışişleri Bakanlığı, bu haftanın başlarında Riyad'daki ABD Büyükelçiliği ile Cidde ve Zahran'daki konsolosluklarda görevli personelin aile üyeleri ile zorunlu olmayan çalışanların ayrılması talimatını verdi.

Bir ABD'li yetkili, Cuma günü bakanlığın Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Katar ve Ürdün'deki büyükelçiliklerde de diplomatik ve hükümet personeli sayısının azaltılmasını emrettiğini açıkladı.

Karara ilişkin konuşan yetkili, "Husi saldırıları ve İran terör planları tehdidi nedeniyle varlığımızı azaltmaya ve yalnızca zorunlu personeli tutmaya karar verdik" dedi.

TRUMP'TAN YENİ TEHDİTLER

Yetkililer ayrıca Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarını Suudi Arabistan'ın ötesine taşıyarak bölgedeki diğer ülkelere genişletebileceğinden endişe duyuyor.

Kırılgan güvenlik ortamına etki eden bir diğer unsur olarak, olası ara seçimlerin ardından gündeme gelebilecek ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yenilenen askeri operasyon ihtimali gösteriliyor.

İran'a karşı yeni tehditlerde bulunan Başkan Trump, Cuma günü Florida'da düzenlenen bir mitingde, "Ya küçük bir Epik Öfke Operasyonu daha yapabiliriz ya da (anlaşmayı) kabul ederler. Eğer akıllılarsa sadece 'Hadi anlaşalım' derler, ancak bunu yapacaklarından şüpheliyim çünkü belki de akıllı değiller" ifadelerini kullandı.