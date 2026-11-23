AB üyesi Danimarka, Rus askeri ataşesini sınır dışı etme kararı alırken Rus vatandaşlarına yönelik yeni vize kısıtlamalarını yürürlüğe koydu.

Kopenhag yönetiminin aldığı bu sert kararın arkasında, Rus gizli servislerinin Danimarka topraklarında Ukraynalı rapçi Kievstoner'a yönelik bir suikast hazırlığı içinde olduğu iddiası yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, Rus askeri ataşesinin ülkeyi terk edeceğini ve Rus vatandaşlarının vize başvurularına kısıtlama getirileceğini duyurdu.

Danimarka istihbaratı, gerçek adı Albert Vasilyev olan Ukraynalı rapçiye yönelik suikast planının arkasında doğrudan Rus istihbarat birimlerinin bulunduğunu öne sürdü. Öte yandan, Moskova'nın bu suikast girişimiyle bağlantısına dair henüz somut bir kanıt kamuoyuyla paylaşılmadı.

2026'DA YALNIZCA 173 VİZE VERİLDİ

Siyasi açıdan yüksek tansiyon yaratan bu adım, veriler incelendiğinde pratikte oldukça sınırlı bir etkiye sahip görünüyor. Dışişleri Bakanı Rasmussen'in paylaştığı bilgilere göre Danimarka, geçtiğimiz yıl boyunca Rus vatandaşlarına toplamda yalnızca 173 vize verdi.

Aynı dönemde diğer Schengen bölgesi ülkelerinin Ruslara 619 bin vize düzenlediği dikkate alındığında, Kopenhag'ın vize kısıtlaması kararının kağıt üzerinde sert ancak uygulamada sembolik bir mesaj niteliği taşıdığı görülüyor.