Hakkında ortaya atılan suikast hazırlığı iddiasıyla gündeme gelen ve soruşturma kapsamında 7 şüphelinin tutuklanmasının ardından gözlerin çevrildiği rapçi Blok3, ilk kez Bodrum'da objektiflere takıldı. Yaz sezonunu Yalıkavak'ta değerlendiren Hakan Aydın, arkadaş grubuyla geçirdiği tatilde hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

HAYRANLARINI KIRMADI

'Blok3' lakabıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Hakan Aydın, Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda arkadaşlarıyla gün boyu vakit geçirdi. İskelede sohbet eden ve yemek yiyen ünlü rapçi, kendisini fark eden hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirerek yoğun ilgi gördü.

BOTLA PLAJDAN AYRILDI

Sıcak havanın tadını çıkaran Aydın, plajdaki programını tamamladıktan sonra kendisini bekleyen botla bölgeden ayrıldı. Gün boyunca sakin tavırlarıyla dikkat çeken rapçinin tatiline ara vermeden devam ettiği görüldü.

SUİKAST İDDİASI SONRASI İLK KARELER

Hakan Aydın'ın adı, geçtiğimiz günlerde kendisine yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürülen 7 şüphelinin tutuklanmasıyla gündeme gelmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından ilk kez görüntülenen Blok3'ün Bodrum tatilinde sergilediği rahat tavırlar, zorlu sürecin ardından normal hayatına devam ettiğini gözler önüne serdi.