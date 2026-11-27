Havalimanları da ailesini görmek için uçaklarını bekleyen tatilcilerle dolup taştı. Yaklaşık 2 bin uçuşta gecikme yaşandı.

Perşembe günü Doğu Saati ile 16.00 itibarıyla Virginia, Maryland, Pennsylvania, Missouri, New Jersey, Kuzey Karolina, Delaware ve Illinois eyaletlerinde yaklaşık 833 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı