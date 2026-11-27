ABD'nin Doğu Kıyısı'nı vuran şiddetli fırtınalar, ülkedeki Şükran Günü kutlamalarını bir çok ABD'li için imkansız hale getirdi.
Güçlü rüzgarlar, kar yağışı ve su baskınları nedeniyle bazı evler kullanılamaz hale geldi, yollar nehre dönüştü, ABD genelinde 400'den fazla uçuş iptal edildi.
Havalimanları da ailesini görmek için uçaklarını bekleyen tatilcilerle dolup taştı. Yaklaşık 2 bin uçuşta gecikme yaşandı.
Perşembe günü Doğu Saati ile 16.00 itibarıyla Virginia, Maryland, Pennsylvania, Missouri, New Jersey, Kuzey Karolina, Delaware ve Illinois eyaletlerinde yaklaşık 833 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı
Yaşanan fırtına, New York tarihinde 100 yıl sonra bir ilke de sebep oldu. Şehrin dev balonlarıyla efsaneleşen Şükran Günü kutlamas Şükran Günü Geçit Töreni 100 yıl sonra ilk kez ertelendi.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin uyarıları ve geçit törenindeki büyük balonların şiddetli rüzgara dayanamayacağı yönündeki endişeler üzerine Macy's bu kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Katılımcılarımızın ve izleyicilerimizin güvenliği en büyük önceliğimizdir" denilerek geçit töreninin cumartesi sabahı yapılmasının planlandığı bildirildi.
New York Valisi Kathy Hochul eyaletin bazı bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederken, New Jersey Valisi Mikie Sherrill ise eyalet genelinde olağanüstü hal kararı aldı.
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ABD'nin Ulusal Hava Durumu Servisi; Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, New York ve New England genelinde saatte 80 ila 100 kilometre hızında rüzgarlar kaydedildiğini açıkladı.
Maryland eyaletinin Ocean City kentinde fırtına bir apartmanın çatısını uçururken, eyaletin diğer bölgelerinde devrilen ağaçlar evlere zarar verdi.
Fırtınaya bağlı elektrik kesintileri nedeniyle Montgomery ve Prince George's ilçelerinde yaşayan yaklaşık iki milyon kişiden su tasarrufu yapmaları istendi.
Yaklaşık 1,8 milyon nüfuslu Virginia'nın Norfolk metropol bölgesinde ise aileler Şükran Günü yemeğine hazırlanırken telefonlara kasırga uyarıları gönderildi.
Kuzey Karolina ile New Jersey arasındaki kıyı köyleri yükselen su seviyeleri nedeniyle sular altında kalırken, acil durum ekipleri mahsur kalan araçlardaki sürücüleri kurtardı.
Yükselen sular Virginia'daki Chesapeake Körfezi Köprü-Tüneli ve James Nehri Köprüsü gibi ana ulaşım arterlerinin kapanmasına yol açtı.
New Jersey'nin Ocean City bölgesinde yaşayan 54 yaşındaki Lance Miller, mahallesinin yaklaşık 30 santimetre suyla dolduğunu anlattı. Arabayla seyahetin suyla dolan yollar sebebiyle imkansız olduğunu söyledi.
Kuzey Karolina'nın Outer Banks bölgesindeki Hatteras Adası'nın ise anakarayla bağlantısını sağlayan iki şeritli otoyolun deniz suyu altında kalmasıyla ulaşımı kesildi.
Olumsuz hava koşulları ülkenin öbür ucunu da etkiledi; Güney Kaliforniya, San Francisco ile Oregon ve Washington kıyıları için dalgalar sebebiyle taşkın uyarıları yapıldı.
Kaliforniya'nın Pacifica kentinde dev dalgaların bir iskelenin bir bölümünü yıktığı görüntülere yansıdı.
Orta Atlantik Kıyısı'nın bazı kesimleri sular altında kalırken, ülkenin diğer bölgeleri kuzey Alabama'ya kadar uzanan kar yağışıyla beyaza büründü.
Missouri'deki St. Louis Lambert Havalimanı'nda perşembe sabahı erken saatlerde 20 santim kar kalınlığı ölçülerek son 46 yılın en büyük kar fırtınası kaydedildi. Toplam kar yağışının 33 santime kadar ulaşması bekleniyor.
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