2017'de İtalya'da futbolcu Caner Erkin ile evlenen ve 2018'de kızları Mirhan Ela'yı kucağına alan Şükran Ovalı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Zaman zaman ailesiyle mutluluk pozlarını Instagram hesabından paylaşan Ovalı, katıldığı 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında hem eşiyle alakalı konuştu hem de tanışma hikayelerini anlattı.

Şükran Ovalı, "İnatçılık konusunda kendini puanlamanı istesek 1 ile 10 arası ne olurdu?" sorusuna "Caner'i görünce 'İnat kim, ben kim' dedim. İnatı temsil eder. Hep haklı ve inatçı. Ama tabii benim de Arnavut damarım var. 'Bu böyle olmayacak' dediğim zaman, geçmiş olsun. Geri vitesim o anlamda yoktur. Ben de inatçıyımdır. 8 diyebilirim kendime" yanıtını verdi.

"14 KEZ TELEFONDA ENGELLEDİM"

Oyuncu, eşiyle nasıl tanıştığını ise şu sözlerle anlattı: "Ben Caner'i bayağı sevmiyordum. Cilt doktorunda tanıştık. Zaten Beşiktaşlıyım her haliyle Fenerbahçeli olarak onu yok saydım. Caner tanışmak için elini uzattı ve ben 'En büyük Beşiktaş' dedim. Eli de havada kaldı. Doktora 'Beni sen tanıştır' demiş ve telefonumu almış. Tabii uyuz oldum. Bir de korkuyordum çünkü Caner maçlarda çok çirkefti."

"1.5 yıl böyle benim reddetmelerimle sürdü. Bir gün, 'Ben rüyamda gördüm, evleneceğiz' dedi. Kesin manyak derken çocuğumuz oldu. Caner'i çok seviyorum. Ben onu 14 kez telefonda engelledim ve 9 yıldır bunun vicdan azabını çekiyorum."