Cumhuriyet Gazetesi yazarı Şükran Soner 1 Eylül 2026 günü hayatını kaybetti. Soner'in başından geçen dolandırıcılık skandalı ölümünün ardından ortaya çıktı.

SÖZCÜ TV Programcısı Barış Terkoğlu, dolandırıcılık skandalının detaylarını ONLAR TV yayınında anlattı.

"- Geçen çarşamba günü Şükran Soner'in cenazesi kaldırıldıktan kısa süre sonra bir haber geldi. Kardeşi de vefat etti. İki gün önce de eski eşi de Ahmet Gündüz Ketenci de vefat etti. Şükran ablanın oğlu devrim bir hafta için annesini babasını teyzesini kaybetti. Yaşlılık insan hayatının bir evresi. Ben yaşlandığımda ne olacak, hareketlerim yavaşlayacak ve belki zihnim de yavaşlayacak. Unutkanlıklarım artacak, demansım olacak belki.

- Şükran Soner'in de son dönemler çok normal olarak böyleydi. 80 yaşında vefat etti. Bu arada umarım ben de 80 yaşında onun kadar kuvvetli bir hafızaya sahip olurum. Ancak onun da hafızasında bazı yavaşlamalar vardı. İnsan yaşlanınca daha kolay kandırılabiliyor. Teknoloji ile ilişkin daha basit oluyor ve dolandırılılanlar da çoğunlukla yaşlılar oluyor."

ŞÜKRAN SONER'İ FETÖ İLE KANDIRDILAR

"- Bu girişi neden yaptım. Şükran abla geçen yıl 79 yaşındayken 27 Nisan 2025'te telefonu çalıyor. Telefonu arayan kişi diyor ki, "Ben komiser Murat. Şükran Soner ile mi görüşüyorum." Ona kişisel bilgilerini söylüyor. Şükran Soner karşısındakinin gerçekten komiser olduğuna ikna oluyor.

- "Kimliğiniz FETÖ mensubu biri tarafından kopyalanmış. Bu kişi tutuklandı. Kimliğinizi kopyalaması nedeniyle bazı şeylere ulaştık. Son zamanlarda tapu işlemi yaptınız mı?" diyor. "Biz sizden dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için bize yardımcı olmanızı istiyoruz" diyor. "Bizimle bankaya gelin paranızı çekin o parayı çektiğinizde bize vereceksiniz. Biz de onun üzerinde işlem yapacağız" diyorlar."

"POLİS ÜNİFORMASI İLE EVE GELDİLER"

"- Ertesi gün bu kişiler üzerlerinde polis üniforması ile Şükran ablanın evine geliyorlar ve birlikte banka şubesine gidiyorlar. Hatta öncesinde fotoğraflar çekiyorlar. Şükran Abla bayağı polislerle gittiğini düşünüyor. Bankadan 17 Bin ABD Doları ve 200 Bin TL çekiyor. Parayı alıp bankadan dışarı çıkıyor. Dolandırıcılar parayı alıyor. Operasyonu tamamladık paranızı bankaya yatırdık diyorlar.

SADECE PARA DEĞİL EVİNİ DE KAYBETMİŞ

"- Şükran Soner dönüyor çantasında iki anahtarının olmadığını fark ediyor. Tekrar arıyorlar. "Paranızı bankaya yatırdık" diyorlar. Şükran Abla "Çantamdan iki anahtarı da almışsınız" diyor. Dolandırıcılar da "Onu size iade edeceğiz. Kartal Tapu Dairesi'nde bir yolsuzluk var oraya da operasyon için yardımınızı istiyoruz" diyorlar. "Göstermelik şekilde evinizi satış işlemi yapacaksınız. Bu şekilde dolandırıcıları yakalayacağız" diyorlar.

- Bir emlakçı yolluyorlar. Emlakçı evi satışa çıkartıyor. Evde emsalleri üzerinden 4 Milyon 900 Bin liraya hemen satılıyor. O gün tapuya gitmeye karar veriyorlar. 6 Mayıs günü Şükran Soner'e "Evinizi satışa veriyoruz bu telefon sürekli açık kalacak biz sizi dinleyeceğiz" diyorlar. Şükran Hanım evinin satışını yapıyor Şükran Soner'in hesabına para geliyor."

PARAYI FARKLI IBANLARA FARKLI AÇIKLAMALARLA YOLLAMASINI İSTEDİLER

"- Deniyor ki "Bu operasyonu tamamlamak için o parayı vereceğimiz IBAN'lara aktarın." İki farklı bankaya parayı transfer ediyor. Açıklamalara "arsa" ve gibi şeyler yazdırılıyor. Bu paralar da dolandırıcılar tarafından buharlaşıyor.

- Şükran Abla bakıyor ki kendisini kimse aramıyor. Gazeteye gidiyor. Oradakilere anlatıyor. Dolandırıldığını fark edince emniyete gidip suç duyurusunda bulunuyor."

16 AYDIR TEK BİR GÖZALTI YOK

"- Aradan bir yıl geçti ve bu bir yılda yakalanan ve tutuklanan dolandırıcı sayısı sıfır. Asıl dolandırıcı ve azmettiricilerden tek bir kişi bile yakalanamadı. Toplam 16 aydır dosya açık şekilde beklerken Şükran Abla da bunun sıkıntısını yaşarken yaşamını yitiriyor."