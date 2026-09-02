Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ilk kadın Genel Başkanı Şükran Soner hayatını kaybetti. Soner için gazetenin İstanbul'daki merkezinde tören düzenlendi.

Törenin ardından Soner'in cenazesi Şişli Camisi'ne götürüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Soner, Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CENAZE SIRASINDA ACI HABER GELDİ

Şükran Soner'in cenaze namazının kılınması için hazırlıkların sürdüğü sırada bir başka acı haber geldi. Soner'in kız kardeşi ve Cumhuriyet gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Betül Berişe'nin annesi Türkan Berişe'nin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Berişe'nin, Şükran Soner'in ölüm haberini aldıktan sonra hayatını kaybettiği aktarıldı. Aynı gün yaşanan iki kayıp, yakınları ve meslektaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu.