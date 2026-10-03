Ekranların sevilen oyuncusu Şükrü Özyıldız, bu kez rol aldığı projelerle değil, ailesindeki gururlandıran ve duygu dolu gelişmeyle adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi Burcu Özyıldız dünyaevine girerken, düğün alanındaki o anlar sosyal medyayı salladı.

"Şeref Meselesi", "Akıncı" ve "Kuruluş Orhan" gibi dev yapımlardaki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şükrü Özyıldız, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Ünlü oyuncunun kendisinden iki yaş küçük kız kardeşi Burcu Özyıldız, uzun süredir birlikte olduğu Onur Ekşioğlu ile görkemli bir düğünle evlendi.

SALONA EL ELE GİRDİLER

Magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren ve pilates eğitmenliği yapan Burcu Özyıldız'ın düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu. Düğünün en çok konuşulan anı ise gelin ve ağabeyinin salona girdiği dakikalar oldu. Burcu Özyıldız, düğün alanına ağabeyi Şükrü Özyıldız’ın koluna girerek adım attı. Kız kardeşini duygusal anlar eşliğinde damat Onur Ekşioğlu’na teslim eden ünlü oyuncunun o anları davetlilerden büyük alkış topladı.

BATERİ BAŞINA GEÇTİ SAHNEYİ SALLADI

Ağabeylik görevini yerine getirerek kardeşini telli duvaklı gelin eden Özyıldız, gecenin ilerleyen saatlerinde düzenlenen after party'de ise tüm hünerlerini sergiledi. Müziğin ritmine dayanamayarak baterinin başına geçen yakışıklı oyuncu, sergilediği şovla düğüne katılanları adeta büyüledi. Ünlü ismin bateri çaldığı o anlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.