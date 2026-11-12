2023 yılında oyuncu Bora Akkaş ile evlenen ve aynı yıl kızı Suzan'ı dünyaya getiren Oben Alkan, sosyal medya paylaşımıyla aylar önce yaşadığı trafik olayını gündeme taşıdı. Olayın ardından karakola gittiğini belirten Alkan, savcılığın takipsizlik kararı verdiğini açıkladı. Sürücünün yaşı ve trafikte araç kullanmaya devam etmesiyle ilgili öğrendikleri ise tepkisini artırdı.

“ARABAMA ÇARPIP KÜFREDEREK KAÇTI”

Yaşadığı olayı takipçileriyle paylaşan Alkan, 4-5 ay önce bir kişinin park halindeki aracına çarptığını ve ardından kendisine hakaret ederek olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

Karakola giderek şikâyetçi olduğunu belirten Alkan, “Bundan 4-5 ay önce, birisi duran arabama çarpıp bana küfrederek kaçmıştı. Sonra ben tabii karakola gittim; hakaretten tutanak tutuldu. Arabayı zaten kasko halledecekti, büyük bir şey de yok, dert değil” ifadelerini kullandı.

“ŞÜKÜR CANIMDAN OLMADIM”

Hukuki sürecin takipsizlik kararıyla sonuçlandığını belirten Alkan, sürücünün doğum tarihini görünce araştırma yaptığını anlattı. Trafikte araç kullanmak için üst yaş sınırı bulunmadığını, ancak sağlık raporu zorunluluğu olduğunu öğrendiğini söyleyen Alkan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Savcılıktan takipsizlik kararı geldi. Tabii ne ses ne de görüntü kaydı var... Gözüm diğer kişinin doğum tarihine takıldı. Maşallah yaşı var. Araştırdım, trafikte araç kullanmanın üst yaşı yokmuş, sadece sağlık raporu zorunluluğu varmış. Tahmin edin bu kişi ne iş yapıyormuş? Hadi ben şükür canımdan olmadım. Bariz reflekslerini kaybetmiş; bir de okumuş etmiş bir kişi, ne cesaret hâlâ trafiğe çıkıyor? Şansa yaşıyoruz resmen.”