Araştırma, ABD’nin Ohio eyaletindeki Erie Gölü kıyısında bulunan Ottawa Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı’nda gerçekleştirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ekoloğu Kurt P. Kowalski liderliğindeki ekip, gölle bağlantısı yeniden kurulan yaklaşık 10 hektarlık sulak alandaki balık hareketlerini yüksek çözünürlüklü sonar sistemleriyle takip etti.

SUYUN ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI

Sulak alanlar normal koşullarda göller ve nehirlerle bağlantılı çalışıyor. Balıklar bu alanlara beslenmek, saklanmak ve üremek için girip çıkabiliyor. Ancak Erie Gölü çevresindeki bazı sulak alanlar geçmişte yapılan setler ve su kontrol yapıları nedeniyle gölden büyük ölçüde ayrılmıştı.

Araştırmanın yapıldığı alanda da göl ile sulak alan arasındaki doğal su geçişi yeniden sağlandı. Böylece daha önce geçiş yapmakta zorlanan balıklar Erie Gölü ile sulak alan arasında hareket etmeye başladı.

Araştırmacılar değişimi ölçmek için su altına sonar sistemleri yerleştirdi. Yapılan takipte sistemler toplam 3,44 milyon balık geçişi tespiti kaydetti.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEYEN 13 TÜR GELDİ

Bağlantının yeniden kurulması yalnızca balık hareketlerini artırmadı. Araştırmacılar sulak alanda daha önce kaydedilmemiş 13 balık türünün de görülmeye başladığını belirledi. Böylece gölle bağlantının yeniden açılmasının, farklı türlerin sulak alana ulaşmasını sağladığı ortaya çıktı.

Balıkların özellikle ilkbahar ve yaz dönemlerinde gölden sulak alana yoğun biçimde geçtiği görüldü. Bu alanlar daha sığ ve bitki bakımından zengin olduğu için birçok tür açısından beslenme, yavrulama ve yırtıcılardan saklanma alanı görevi görüyor.

Araştırmacılara göre sonuçlar, zarar görmüş sulak alanları iyileştirmek için yalnızca yeni habitat oluşturmanın yeterli olmadığını gösteriyor. Sulak alan ile göl arasındaki su bağlantısının yeniden kurulması, balıkların bu alanlara ulaşabilmesi açısından kritik önem taşıyor.