Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde yürekleri dağlayan acı bir olay meydana geldi. Evinin yakınlarında yürüdüğü esnada dengesini kaybeden Down sendromlu 10 yaşındaki Bedirhan P., Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

VATANDAŞLAR CANLA BAŞLA SUDAN ÇIKARDI

Küçük çocuğun suda çırpındığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirilirken, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla suya girerek Bedirhan P.'yi sudan çıkardı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından küçük Bedirhan, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun kritik olması nedeniyle buradan Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bedirhan P., doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Küçük çocuğun vefatı ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.