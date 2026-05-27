Adana Yüreğir Doğankent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kimliği henüz öğrenilemeyen bir genç sulama kanalına düştü. Akıntının etkisiyle sürüklenen genci gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, genç için seferber oldu. Akıntıya kapılan genç, ekiplerin yoğun çalışması sonucu sudan çıkarıldı. İtfaiye personeli, kalbi duran gence olay yerinde kalp masajı yaptı. Yapılan müdahale sonrası yaşama döndürülen genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan gencin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili de inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.