Adana’nın Seyhan ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki Harun Dalçek, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olay, Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bunaltıcı sıcaklardan etkilenen Harun Dalçek, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan genç sürüklenmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar, Dalçek’i sudan çıkarmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Harun Dalçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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