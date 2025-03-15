Adana'nın Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren 10 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Al Khalif, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar sevk edildi.
Dalgıçlar, çocuğun suya girdiği noktadan başlayarak arama çalışmalarına başladı. Suyun kesilmesinin ardından, küçük çocuğun cansız bedeni sulama kanalının Küçükdikili Kavaklı Mahallesi mevkisinde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.