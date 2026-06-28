Adana'nın Seyhan ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte tehlikeli olmasına aldırış etmeyen bir grup çocuk, serinlemek için bölgeden geçen sulama kanalına girerek yüzmeye başladı.
Çocuklar suda vakit geçirirken, içlerinden birinin babası kanal kenarına gelerek duruma büyük tepki gösterdi. Babasının öfkesi üzerine çocuk sudan çıkmak zorunda kaldı. Ancak karaya ayak basan çocuk, babasının şiddetine maruz kaldı. Öfkeli baba, yere yatırdığı oğlunu çıkardığı kemerle acımasızca dövmeye başladı.
Çocuğun acı içindeki çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar araya girerek öfkeli babayı sakinleştirmeye çalıştı.