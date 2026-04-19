Pasifik’te yer alan bazı ada toplulukları, yükselen deniz seviyesi ve giderek şiddetlenen dalgalara karşı sıra dışı çözümler arıyor. Bu kapsamda bir ada için gündeme gelen proje, tüm yerleşim alanını dev bir bariyerle çevrelemeyi hedefliyor.

Özellikle Nanumea için gündeme gelen plan, yalnızca kıyı şeridini değil, adanın tamamını kapsayan kesintisiz bir savunma hattı oluşturmayı öngörüyor. Nanumea, Tuvalu’nun en kuzeyinde yer alan bir mercan adası olup, Pasifik Okyanusu’nda, Fiji’nin kuzeybatısında ve Kiribati’ye oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Amaç, güçlü dalgaların ve fırtınaların etkisini azaltarak yerleşim alanlarını korumak.

Bölgede deniz seviyesindeki artış artık teorik bir risk olmaktan çıkmış durumda. Küçük değişimler bile kıyı erozyonunu hızlandırıyor, tuzlu suyun yerleşim alanlarına ulaşmasına neden oluyor ve altyapıyı tehdit ediyor.

Ancak uzmanlar, bu tür dev projelerin ciddi maliyetler ve teknik zorluklar barındırdığına dikkat çekiyor. Böyle bir bariyerin inşası; akıntılar, su dolaşımı ve kıyı dinamikleri gibi birçok faktörün detaylı şekilde analiz edilmesini gerektiriyor. Ayrıca bu tür yapılar, sürekli bakım ve yüksek finansman ihtiyacı nedeniyle uzun vadede sürdürülebilir olmayabilir.

Buna rağmen ada sakinleri için bu tür projeler yalnızca teknik bir çözüm değil. Topraklarını terk etmek istemeyen birçok topluluk, önce yaşadıkları yerleri korumayı tercih ediyor. Bu nedenle dev duvar fikri, zaman kazanmak ve yaşam alanlarını korumak için atılan bir adım olarak görülüyor.

Uzmanlara göre Pasifik’teki bu girişimler, iklim değişikliğinin etkilerine karşı verilen mücadelenin ne kadar kritik bir noktaya ulaştığını açıkça ortaya koyuyor.