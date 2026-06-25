Yaklaşık 600 kişinin yaşadığı Nanumea, deniz seviyesinin yükselmesi ve fırtınaların etkisinin artması nedeniyle yıllardır kıyı kaybıyla mücadele ediyor. Ada halkı daha önce çeşitli koruma duvarları ve kıyı güçlendirme çalışmaları gerçekleştirse de, son yıllarda yaşanan aşırı hava olayları daha kapsamlı önlemlerin gündeme gelmesine neden oldu.

ADANIN TAMAMINI ÇEVRELEYECEK

Gündemdeki proje, kıyının yalnızca belirli kesimlerini koruyan geleneksel deniz duvarlarından farklı olarak tüm adayı çevreleyen kesintisiz bir koruma hattı oluşturmayı amaçlıyor. Planın hayata geçirilmesi halinde yapı, güçlü dalgaların ve fırtına kaynaklı su taşkınlarının etkisini azaltarak yerleşim alanlarını korumaya yardımcı olacak.

Pasifik'teki birçok ada ülkesi benzer tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Samoa, Marshall Adaları ve Tuvalu'nun farklı bölgelerinde kıyıları korumak için deniz duvarları, kaya tahkimatları ve arazi yükseltme projeleri uygulanıyor. Ancak Nanumea'da tartışılan çözüm, ölçeği nedeniyle dikkat çekiyor.

DALGALAR HER YIL DAHA BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUYOR

Uzmanlar, alçak rakımlı Pasifik adalarının iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz seviyeleri ve daha güçlü fırtına dalgaları karşısında giderek daha kırılgan hale geldiğini belirtiyor. Bu nedenle birçok ada topluluğu, kıyı koruma projelerini uzun vadeli bir uyum stratejisinin parçası olarak değerlendiriyor.

Nanumea'da önerilen dev bariyer henüz planlama aşamasında bulunuyor. Ancak ada sakinleri, okyanusun her geçen yıl daha fazla alanı tehdit ettiğini belirterek gelecekte yaşanabilecek kayıpları önlemek için büyük ölçekli çözümlerin artık kaçınılmaz hale geldiğini savunuyor.