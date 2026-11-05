Tekirdağ'ın Saray ilçesinde dün kuvvetli yağışın ardından Galata Deresi'nin taşması nedeniyle kapatılan Kiremithane Köprüsü, suyun çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.
İlçede etkili olan yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Pazarcık Mahallesi'ndeki Galata Deresi'nin yatağından taşması üzerine Soğuksu karayolundaki Kiremithane Köprüsü sular altında kaldı.
Saray Belediyesi ile polis ekipleri, köprünün bulunduğu kesime bariyer çekerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Dere çevresinde oturan vatandaşlar da olası su taşkınına karşı uyarıldı.
Gece saatlerinden itibaren yağışın etkisini kaybetmesi ve derenin debisinin düşmesinin ardından köprü yeniden trafiğe açıldı.