Kuzey Amerika'daki Büyük Tuz Gölü'nde kıyı şeridinin çekilmesiyle ortaya çıkan gizemli yeşil dairelerin kökeni bilimsel araştırmalarla aydınlatıldı. Utah Üniversitesi ve NASA ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kurumuş göl tabanının altında binlerce yıllık basınca sahip devasa bir yeraltı tatlı su rezervuarı keşfedildi.
GİZEMLİ YEŞİL DAİRELER NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Büyük Tuz Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte Farmington Körfezi bölgesindeki beyaz tuz düzlüklerinde sazlıklarla kaplı dairesel yeşil alanlar belirdi. Aşırı tuzlu yapısı nedeniyle normal şartlarda bitki yetişmesine imkan tanımayan göl yatağındaki bu dairesel oluşumlar, araştırma ekiplerinin dikkatini çekti. Yeşil alanların altında yapılan ilk ölçümlerde, suyun yüksek basınç etkisiyle yüzeye doğru yükseldiği belirlendi.
GÖL TABANININ ALTINDAKİ SİSTEM NASIL TESPİT EDİLDİ?
Utah Üniversitesi araştırmacıları, göl tabanına sondaj yapmadan inceleme gerçekleştirmek amacıyla havadan elektromanyetik tarama yöntemini uyguladı. Yüzey altındaki tortulların katman haritasını çıkaran ekipler, elde edilen verileri NASA Bilim ekibinin saha bulgularıyla karşılaştırdı. Yapılan detaylı analizlerde, 3 ila 4 kilometre boyunca uzanan tortul tabakaların altında, yoğun bir tuz katmanıyla kaplanmış basınçlı tatlı su rezervuarı tespit edildi.
KEŞİF BİLİM DÜNYASI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
Göl yatağındaki tuz tabakasının adeta bir kapak görevi görmesi sayesinde, yeraltı suyunun binlerce yıl boyunca yüzeyin altında korunduğu anlaşıldı. Basıncın etkisiyle yalnızca belirli çatlaklardan yüzeye sızabilen tatlı suyun, dairesel sazlık alanları oluşturduğu saptandı. Ortaya çıkarılan veriler, göle besleme sağlayan yeraltı su kaynaklarının miktarını ve gölün genel su bütçesine dair kabul gören teorileri baştan aşağı değiştirdi.