Irak'ın Musul kentinde etkili olan kuraklık nedeniyle Dicle Nehri üzerindeki Musul Barajı'nın suları tarihi rekor seviyede çekildi. Rezervuardaki su seviyesinin kritik eşiğin altına inmesiyle birlikte, su altında gömülü bulunan Tunç Çağı'na ait Mittani İmparatorluğu döneminden kalma 3 bin yıllık Kemune Sarayı açığa çıktı.

KEMUNE SARAYI SULARIN ÇEKİLMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Bölgede yaşanan kuraklık, baraj rezervuarındaki su kütlesinin hızla gerilemesine yol açtı. Suların kıyı şeridinden metrelerce çekilmesi, daha önce tamamen su altında kalan antik yerleşim alanını açıkta bıraktı. Yapılan ilk incelemelerde, suların altından çıkan devasa kalıntıların Tunç Çağı'nın en güçlü medeniyetlerinden biri kabul edilen Mittani İmparatorluğu'na ait Kemune Sarayı olduğu kesinleşti.

BİNLERCE YILLIK ÇAMUR TUĞLALAR NASIL SAĞLAM KALDI?

Antik sarayın ana taşıyıcı duvarlarının çamur tuğlalardan inşa edilmiş olması, yapının binlerce yıl boyunca formunu korumasında belirleyici etken oldu. Yıllar boyunca su kütlesinin altında kalmasına rağmen duvarların ayakta kalması dikkat çekti. Su altındaki balçık ve tortu tabakasının tuğlaları dış etkenlerden izole ederek koruyucu bir bariyer oluşturduğu, suların çekilmesiyle mimari hatların belirginleştiği kaydedildi.

SARAY DUVARLARINDAKİ FRESKLERİN ÖNEMİ NEDİR?

Saray odalarında yürütülen tespitlerde, duvarlarda yer alan parlak mavi ve kırmızı renkli fresklerin canlılığını koruduğu görüldü. Bu duvar resimleri, dönemin sanatsal ve mimari üslubunu doğrudan günümüze taşıyor. Bölgede nadir rastlanan bu canlı boyalı freskler, Kemune Sarayı'nın döneminde idari ve törensel bir merkez olarak stratejik önem taşıdığını ortaya koyuyor.

BÖLGEDE ACİL KURTARMA KAZILARI BAŞLADI

Suların yeniden yükselme ihtimaline karşı arkeoloji heyetleri bölgede acil kurtarma kazıları başlattı. Uzmanlar, açıkta kalan mimari ögelerin hava şartlarından ve güneş ışığından zarar görmesini engellemek için zamana karşı yarışıyor. Tarihi kalıntıların aşınmasını önlemek amacıyla duvarlar koruyucu örtülerle kaplanırken, saray kompleksinin planı haritalama çalışmalarıyla kayıt altına alınıyor.