İç Anadolu'nun doğal hazinelerinden Tuz Gölü, mevsimsel sıcaklık değişimlerinin ardından adeta kabuk değiştirdi. Aksaray’ın Eskil ilçesi bölgesinde suların çekilmesiyle birlikte yüzeydeki tuz katmanı hızla kristalleşti. Kuruyan alanlarda kendiliğinden oluşan farklı formlardaki dev tuz kütleleri, bölgeye eşsiz bir atmosfer kazandırdı.

BEYAZ ÖRTÜ KAR MANZARALARINI ARATMIYOR

Kış mevsimindeki yoğun kar yağışını andıran bembeyaz görüntüler, gün içinde güneş ışıklarının açısına göre farklı renk oyunlarına sahne oluyor. Ziyaretçiler, sertleşen tuz tabakasının üzerinde yürüyüş yaparak bu doğa olayına yakından tanıklık ediyor.

“1 AYDIR GÖLÜ TAKİP EDİYORDUZ”

Bölgeyi kadrajına almak için gelen fotoğraf meraklısı Nazmi Meral, AA muhabirine, Tuz Gölü'nde farklı doğal güzelliklerin bir arada bulunduğunu söyledi. Gölü yaklaşık bir aydır takip ettiklerini belirten Meral, "Gerçekten çok güzel fotoğraflar çektik. Doğanın, suyun ve tuzun oluşturduğu manzara çok güzel. Yaklaşık bir aydır burayı takip ediyoruz. Her gelişimizde farklı görüntülerle karşılaşıyoruz” dedi.

“KARDA YÜRÜYORMUŞ HİSSİ VERİYOR”

Tekrar gelmeyi düşündüklerini belirten Meral, “Tuz tabakasının üzerinde yürümek farklı bir deneyim. Tuzun üzerinde yürürken adeta karda yürüyormuş hissi veriyor. Suyun üzerinde yürüyormuş gibi farklı ve güzel bir görüntü ortaya çıkıyor” açıklamasında bulundu.

"ADETA SAKLI BİR CENNET GİBİ"

Gölün rutin yapısının dışına çıktığını vurgulayan yöre halkından Mustafa Güdendede ise Tuz Gölü'nü genellikle daha düz ve sulu haliyle görmeye alıştıklarını dile getirdi. Suların gerilemesiyle büyüleyici sekillerin oluştuğunu aktaran Güdendede, "Suların çekilmesiyle oluşan mantar şeklindeki tuz kütleleri gerçekten güzel bir manzara oluşturmuş. Fotoğraf tutkunları için şu anda burada kaçırılmayacak görüntüler var. Tuz Gölü'nün doğal güzellikleriyle birleşen bu oluşumlar kartpostallık manzaralar ortaya çıkarıyor” diye konuştu.

Ortaya çıkan doğal manzarayı Pamukkale'ye benzeten Mehmet Meral de Tuz Gölü'nde farklı bir görüntünün oluştuğunu vurgulayarak, "Adeta saklı bir cennet gibi. Beyaz tuz oluşumları Pamukkale'yi andıran görüntüler oluşturuyor." dedi. Meral, Tuz Gölü'nün bölge açısından önemli bir doğal değer olduğunu belirterek, herkesi bu güzellikleri görmek için bölgeye davet etti.